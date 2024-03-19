Фермин Лопес: «Мы всё ещё верим, что сможем выиграть Ла Лигу»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес дал понять, что его партнёры по команде всё ещё верят в победу в чемпионате Испании. До конца розыгрыша Ла Лиги осталось сыграть 9 туров, а «Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков в турнирной таблице.

«В Лиге чемпионов мы будем бороться до самого конца, но у нас также всё ещё есть вера в то, что мы сможем выиграть Ла Лигу», – признался Лопес в интервью изданию Sport.

Напомним, в Лиге чемпионов «Барселона» скоро сыграет в четвертьфинале, где команде Хави Эрнандеса будет противостоять французский «ПСЖ».

Фермин в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя забитыми голами.