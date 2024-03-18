Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш прокомментировал победу своей команды 3:0 над мадридским «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Португалец открыл счёт в матче и положил начало разгрому своего бывшего клуба.

«Они не проигрывали дома весь сезон. Победа со счётом 3:0 многое значит», – сказал Фелиш в интервью официальному сайту «Барселоны».

Жоау в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 6 забитыми мячами. Два из этих гола португалец забил в двух матчах против «Атлетико». Мадридская команда до сих пор обладает правами на Фелиша, а за «Барселону» Фелиш выступает в аренде.