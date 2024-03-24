Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Микаил Файе может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах 19-летнего сенегальца заинтересованы три европейских гранда: «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер».

Отмечается, что скаутская служба «красных дьяволов» ведет Файе уже три месяца. Что касается «Байера», то клуб хочет оперативно оформить трансфер, чтобы опередить конкурентов и усилиться перед Лигой чемпионов, добавил источник.

Кроме того, сообщается, что «Барселона» отказалась продавать Файе зимой за 15 млн евро. Предстоящим летом каталонцы хотят выручить на продаже защитника около 30 млн евро.

На данный момент Файе еще не дебютировал в основной команде «Барселоны».