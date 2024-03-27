Высока вероятность, что Фати останется в АПЛ на следующий сезон

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может провести в Английской премьер-лиге и следующий сезон. Напомним, нынешнюю кампанию молодой испанец проводит на правах аренды в составе «Брайтоне».

По информации от Sport, высока вероятность, что Фати останется в «Брайтоне» ещё на один сезон. Шансы на такой исход особенно возрастут, если Роберто де Дзерби останется на посту главного тренера «чаек».

Сообщается, что наставник «Брайтона» верит в Фати и считает, что может вывести футболиста на новый уровень. В нынешнем сезона Ансу отметился двумя голами в 15 матчах чемпионата Англии.