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«Барселона» всё ещё интересуется опорником «Реал Сосьедада»

24 Марта 2024 • 14:59 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Каталонская «Барселона» всё ещё держит на радаре опорного полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, которого летом можно купить за отступные в размере 60 миллионов евро.

Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» с радостью пригласили бы хавбека в свои ряды, но финансовая ситуация пока не позволяет рассчитывать на дорогостоящий трансфер. «Барселоне» также мешает то, что серьёзный интерес к Субименди проявляется лондонский «Арсенал». При этом Мартин ещё и находится на радаре у мюнхенской «Баварии».

«Барселона» хотела подписать Субименди ещё прошлым летом на замену Серхио Бускетсу, но у клуба не хватило денег на трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
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