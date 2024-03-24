«Барселона» всё ещё интересуется опорником «Реал Сосьедада»

Каталонская «Барселона» всё ещё держит на радаре опорного полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, которого летом можно купить за отступные в размере 60 миллионов евро.

Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» с радостью пригласили бы хавбека в свои ряды, но финансовая ситуация пока не позволяет рассчитывать на дорогостоящий трансфер. «Барселоне» также мешает то, что серьёзный интерес к Субименди проявляется лондонский «Арсенал». При этом Мартин ещё и находится на радаре у мюнхенской «Баварии».

«Барселона» хотела подписать Субименди ещё прошлым летом на замену Серхио Бускетсу, но у клуба не хватило денег на трансфер.