Левандовски готов сыграть против «Лас-Пальмас»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски готов принять участие в матче против «Лас-Пальмас». По информации от журналиста Роджера Торелло, поляк прошёл обследование, результаты которого оказались позитивными.

Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски играл с неким дискомфортом в последних матчах за сборную Польши. Нападающий помог своей стране квалифицироваться на чемпионат Европы, но при этом выступал с повреждением.

Отметим, что в нынешнем сезоне Левандовски отметился 13 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что поляк может покинуть «Барселону» летом.