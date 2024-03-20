Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и нападающий «Реала» Винисиус Жуниор включены в список кандидатов на звание лучшего футболиста чемпионата Испании по итогам марта.

Помимо Левандовски и Винисиуса, в списке оказались Браис Мендес («Реал Сосьедад»), Александр Сорлот («Вильярреал») и Горка Гурусета («Атлетик»).

После 29 сыгранных туров лидером в турнирной таблице чемпионата Испании является мадридский «Реал», на счету которого 72 набранных очка. На второй позиции располагается «Барселона», заработав 64 очка. Замыкает тройку «Жирона» – в копилке команды 62 зачетных балла.