Романо: «Барселона» предложила Кубарси новый контракт с отступными в 1 млрд евро»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил от клуба предложение по новому контракту.

Как известно, в «Барселоне» довольны игрой 17-летнего футболиста, пробившегося в основной состав по ходу текущей кампании. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство каталонцев уже предложило восходящей звезде новый договор, как и ожидалось. Кубарси считается важнейшей частью долгосрочных планов «сине-гранатовых». Игроку предложено долгосрочное соглашение с увеличением зарплаты, сумма отступных составит 1 млрд евро. В «Барселоне» надеются закрыть сделку до завершения сезона.

Пау Кубарси провёл 13 матчей за первую команду каталонского гранда. Действующий контракт недавнего дебютанта сборной Испании истекает в 2026 году.