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Жоржиньо устал ждать предложения от «Арсенала» слухи

28 Марта 2024 • 01:38 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
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30.03 23:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может стать свободным агентом по окончании сезона.

Итальянец заинтересован в продолжении сотрудничества с «канонирами», однако по-прежнему не получил конкретного предложения от своего клуба. По данным Sport, 32-летний игрок устал ждать, когда «Арсенал» начнёт с ним обсуждения по новому контракту. Одним из претендентов на хавбека остаётся «Барселона», готовая всерьёз рассмотреть возможность подписания футболиста, если тот так и не договорится с лондонцами.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В текущем сезоне опорник провёл 28 матчей за коллектив Микеля Артеты, по разу отметившись голом и ассистом.

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