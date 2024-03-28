Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может стать свободным агентом по окончании сезона.

Итальянец заинтересован в продолжении сотрудничества с «канонирами», однако по-прежнему не получил конкретного предложения от своего клуба. По данным Sport, 32-летний игрок устал ждать, когда «Арсенал» начнёт с ним обсуждения по новому контракту. Одним из претендентов на хавбека остаётся «Барселона», готовая всерьёз рассмотреть возможность подписания футболиста, если тот так и не договорится с лондонцами.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В текущем сезоне опорник провёл 28 матчей за коллектив Микеля Артеты, по разу отметившись голом и ассистом.