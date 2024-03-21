Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что частое использование игроков академии в «Барселоне» – вынужденная мера.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес регулярно задействует в первой команде юных выпускников местной академии. За последнее время шансы проявить себя в основном составе получили Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Фермин Лопес и многие другие, чуть раньше на высоком уровне зарекомендовали себя Гави и Алехандро Бальде.

«Барса» использует игроков академии чаще, чем «Реал»? Думаю, разница заключается в финансовых возможностях клубов. Когда у вас не всё в порядке с финансами, вам приходится использовать ресурсы академии, когда ты «Реал» и можешь подписать Беллингема – ты делаешь это», – цитирует Madrid Zone Карвахаля.