Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби надеется сохранить в составе своей команды нападающего Ансу Фати.

Испанец, принадлежащий «Барселоне», пополнил ряды «чаек» перед закрытием летнего трансферного окна. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, рулевой «Брайтона» будет настаивать на продлении аренды Фати после завершения текущего сезона. В тренерском штабе английского клуба считают, что 21-летний игрок сможет принести огромную пользу команде, когда раскроется в полной мере.

В ноябре Ансу Фати получил серьёзную травму, из-за которой не выходил на поле до начала февраля. На счету футболиста четыре забитых гола и один ассист в 23 матчах за «Брайтон».