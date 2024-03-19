Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»

19 Марта 2024 • 23:37 Комментировать
Испания
...
Колумбия
22.03 23:30

Футболист «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Ойян Сансет впечатлён способностями юных игроков «Барселоны».

Свой первый вызов в ряды «красной фурии» получил 17-летний центральный защитник Пау Кубарси, недавно пробившийся в стартовый состав каталонского гранда. Также в цветах национальной команды в очередной раз сможет сыграть 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль.

«Не похоже, что Ламину и Кубарси всего 16 и 17 лет. Они демонстрируют невероятную зрелость. В сборной Испании они проявляют себя так же, как и в «Барселоне», и играть с ними – одно удовольствие», – приводят испанские СМИ высказывания Сансета о товарищах по сборной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Сборная Испании Ойян Сансет Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

Новости по матчу

16 Марта
01:58
17-летний Кубарси отреагировал на первый вызов в сборную Испании
00:14
Тренер сборной Испании: «Педри – выдающийся игрок, мы ждём его возвращения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ КОЛУМБИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
00:05 · Англия. Премьер-лига
Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
19 Марта
23:37 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
23:02 · Испания. Ла Лига
Стало известно о процессе восстановления защитника «Реала» Алабы
22:39 · Испания. Ла Лига
Адебайор назвал лучший момент в своей карьере – он связан с «Реалом»
22:31 · Испания. Ла Лига
Куртуа прокомментировал свою новую травму
22:18 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
20:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление о новой травме Куртуа
19:49 · Испания. Ла Лига
Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена 1
18:52 · Испания. Ла Лига
Испанская федерация отреагировала на претензию «Реала» к судье
18:40 · Испания. Ла Лига
Вейга рассказал об игре против Роналду и Месси
18:17 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» сделала заявление на фоне информации о расизме на игре с «Реалом»
16:48 · Испания. Ла Лига
Новиков — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным
Все новости
Рекомендуем