Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»

Футболист «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Ойян Сансет впечатлён способностями юных игроков «Барселоны».

Свой первый вызов в ряды «красной фурии» получил 17-летний центральный защитник Пау Кубарси, недавно пробившийся в стартовый состав каталонского гранда. Также в цветах национальной команды в очередной раз сможет сыграть 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль.

«Не похоже, что Ламину и Кубарси всего 16 и 17 лет. Они демонстрируют невероятную зрелость. В сборной Испании они проявляют себя так же, как и в «Барселоне», и играть с ними – одно удовольствие», – приводят испанские СМИ высказывания Сансета о товарищах по сборной.