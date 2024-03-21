Ямаль возглавил рейтинг лучших вундеркиндов мирового футбола

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – главное юное дарование мирового футбола по версии известного портала.

16-летний футболист сборной Испании занял первое место в рейтинге лучших игроков 2005 года рождения или младше по версии Goal. Вторая строчка осталась за бразильцем Эндриком из «Палмейраса», который летом перейдёт в мадридский «Реал». Третий – полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, четвёртый – форвард «Баварии» Матис Тель, а замкнул топ-5 атакующий хавбек «Реала» Арда Гюлер.

В десятке главных вундеркиндов футбола также оказались Витор Роке («Барселона»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», в аренде в «Ривер Плейте») и Лени Йоро («Лилль»).