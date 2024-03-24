«Барселона» может потерять Кунде из-за травмы

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил повреждение в матче за сборную Франции.

25-летний игрок был заменён на 60-й минуте товарищеского поединка против сборной Германии, который завершился поражением французов со счётом 0:2. Как информирует журналист Сабер Десфарже, футболист «Барселоны» повредил лодыжку. Сведения о сроках восстановления появятся позднее.

26 марта сборная Франции проведёт товарищескую игру с соперниками из Чили.

Следующий матч «Барселоны» запланирован на 30 марта – соперником будет «Лас-Пальмас».

Жюль Кунде провёл 37 матчей за каталонский коллектив в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.