Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что его команда всё ещё может защитить чемпионский титул Ла Лиги. Напомним, мадридский «Реал» опережает «сине-гранатовых» на 8 очков за 9 туров до конца сезона.

«Мы играем хорошо и всё ещё можем мечтать. Мы не можем исключать некоторые сценарии, я продолжаю говорить об этом игрокам», – сказал Хави на пресс-конференции.

Вчера «Барселона» разгромила на выезде мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и поднялась на вторую строчку в чемпионате. В апреле «сине-гранатовые» встретятся с «Реалом» в очной встрече на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата.