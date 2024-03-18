Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес посвятил победу в матче над мадридским «Атлетико» правому защитнику Жоау Канселу, который не смог принять участие во вчерашнем поединке.

«Каселу – очень хороший парень с очень большим сердцем. Он очень переживал насчёт того, что не смог присоединиться к нам в матче с «Атлетико». Мы посвящаем победу ему», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Канселу всё ещё принадлежит «Манчестер Сити», а за «Барселону» выступает на правах аренды. Жоау хочет остаться в стане «сине-гранатовых» на постоянной основе, но «горожане» требуют за полноценный трансфер большую сумму компенсации.