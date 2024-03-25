Араухо останется в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не покинет испанский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство «Барселоны» считает уругвайского футболиста важной частью команды, поэтому не собирается его отпускать.

Ранее сообщалось, что интерес к Араухо проявляет мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне защитник провёл за «Барселону» 31 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока сборной Уругвая в 70 миллионов евро.

Свой ближайший матч «сине-гранатовые» проведут 30 марта против «Лас-Пальмаса». Начало — в 23:00 по московскому времени.