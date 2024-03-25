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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канселу назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть

25 Марта 2024 • 09:17 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий сейчас на правах аренды за «Барселону», назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть.

Португалец выделил бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара и египтянина Мохамеда Салаха, выступающего за английский «Ливерпуль».

«Неймар. Среди игроков Премьер-лиги? Салах», — цитирует Канселу Managing Barca.

В текущем сезоне Канселу провёл в составе «Барселоны» 32 матча, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 30 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Неймар Мохамед Салах Жоау Канселу ещё теги

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