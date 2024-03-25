Канселу назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий сейчас на правах аренды за «Барселону», назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть.

Португалец выделил бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара и египтянина Мохамеда Салаха, выступающего за английский «Ливерпуль».

«Неймар. Среди игроков Премьер-лиги? Салах», — цитирует Канселу Managing Barca.

В текущем сезоне Канселу провёл в составе «Барселоны» 32 матча, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 30 миллионов евро.