«Атлетико» интересен защитник «Барселоны» – возможен обмен на Фелиша

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

32-летний игрок, по слухам, не входит в планы каталонского клуба, поэтому может быть выставлен на продажу после завершения сезона. Как информирует Relevo, за ситуацией следит мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят укрепить центр обороны, и Мартинес фигурирует в их шорт-листе. Не исключено, что испанец станет частью сделки по переходу нападающего Жоау Фелиша в обратном направлении.

Иньиго Мартинес перебрался в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении пяти лет представлял «Атлетик» Бильбао.