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Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»

24 Марта 2024 • 16:43 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Правый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу не жалеет, что в январе прошлого года перебрался в «Баварию» на правах аренды. Напомним, португалец выиграл с мюнхенцами Бундеслигу, но клуб не стал выкупать игрока на постоянной основе за 70 миллионов евро.

«Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов. У меня нет никаких сожалений. Наоборот, я чувствую, что сделал правильный выбор. Я перешёл в клуб, который действительно хотел меня. «Бавария» проявляла интерес ещё до того, как я продлил контракт с «Манчестер Сити». Я очень многому научился в Мюнхене за 6 месяцев», – сказал Канселу в интервью A Bola.

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