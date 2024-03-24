Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»

Правый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу не жалеет, что в январе прошлого года перебрался в «Баварию» на правах аренды. Напомним, португалец выиграл с мюнхенцами Бундеслигу, но клуб не стал выкупать игрока на постоянной основе за 70 миллионов евро.

«Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов. У меня нет никаких сожалений. Наоборот, я чувствую, что сделал правильный выбор. Я перешёл в клуб, который действительно хотел меня. «Бавария» проявляла интерес ещё до того, как я продлил контракт с «Манчестер Сити». Я очень многому научился в Мюнхене за 6 месяцев», – сказал Канселу в интервью A Bola.