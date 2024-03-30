Энрике – о Ямале: «Мне понравилось, как фанаты «Реала» аплодировали игроку «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в товарищеском матче за сборную Испании против Бразилии. Напомним, поединок проходил на «Сантьяго Бернабеу».

«Конечно, я смотрел матч между сборными Бразилии и Испании. Ямаль? Я не говорю об игроках, которые не выступают за «ПСЖ». Тем не менее, мне понравилось, как фанаты мадридского «Реала» аплодировали игроку «Барселоны» в национальной команде. Это была очень приятная деталь», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» скоро встретится с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Энрике ранее связывали с возвращением на пост тренера «сине-гранатовых».