«Барселона» проявляет интерес к игроку «Эвертона» Онана

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в руководстве «Барселоны» считают, что 22-летний бельгиец сможет восполнить потерю Серхио Бускетса, который покинул клуб летом прошлого года. При этом отмечается, что каталонцев смущает высокая стоимость Онана.

В текущем сезоне Онана провёл за «Эвертон» 29 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 50 миллионов евро.

После 29 туров Ла Лиги «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 64 очка. От лидирующего «Реала» «сине-гранатовые» отстают на восемь баллов.