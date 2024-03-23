Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»

Защитник Жоау Канселу, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити», вновь признался, что хочет остаться в Каталонии.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона, и пока неизвестно, сможет ли каталонский клуб оформить выкуп универсального игрока. Сам Канселу в очередной раз назвал «Барселону» клубом своей мечты.

«Барселона» – это предел мечтаний. В Европе нет другого клуба, за который я бы мечтал выступать», – рассказал в интервью A Bola 29-летний футболист.

Жоау Канселу провёл 32 матча за команду Хави Эрнандеса во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.