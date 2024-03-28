Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркес – третий кандидат на замену Хави в «Барселоне» после двух известных тренеров слухи

28 Марта 2024 • 03:02 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
1 1.27 X 6.10 2 10.00
30.03 23:00

Рулевой дубля «Барселоны» Рафаэль Маркес по-прежнему рассматривается в качестве возможного сменщика Хави Эрнандеса.

В «Барселоне» планируют сохранить Хави, однако тот настроен уйти – его решение может измениться лишь в случае триумфа в Ла Лиге или Лиге чемпионов. По обновлённым данным Mundo Deportivo, если каталонскому гранду так и не удастся переубедить нынешнего наставника, а главные кандидаты на замену – Ханс-Дитер Флик и Луис Энрике – ответят отказом, то фаворитом на пост станет Рафаэль Маркес, ныне возглавляющий вторую команду «сине-гранатовых».

Мексиканец занимает должность в «Барса Атлетик» с июля 2022 года. В бытность игроком он выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Рафаэль Маркес Луис Энрике Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
03:02
Маркес – третий кандидат на замену Хави в «Барселоне» после двух известных тренеров
02:35
Нагельсманн считает, что Гюндогану не хватает свежести
01:38
Жоржиньо устал ждать предложения от «Арсенала»
01:12
Молодой игрок «Барселоны»: «Надеюсь, когда-нибудь смогу делать то же, что делал Пуйоль» 1
27 Марта
23:23
Лоботка ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»
22:49
Рафинья получил новые предложения от английских клубов
21:48
«Барселона» сделает всё возможное для продления контракта Араухо на улучшенных условиях
13:35
Левандовски не хочет покидать «Барселону»
12:53
Высока вероятность, что Фати останется в АПЛ на следующий сезон
11:43
Нико Уильямс с радостью перешёл бы в «Барселону»
10:51
«Барселона» продолжает следить за Нико Уильямсом
26 Марта
15:39
«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро
11:40
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» 1
25 Марта
18:18
«Барселона» ищет способы удержать Канселу
16:42
Карвахаль оценил шансы Кубарси поехать на Евро-2024
13:06
Араухо близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»
11:59
Агент Роке поделился мнением о возможном уходе 19-летнего игрока из «Барселоны» 1
10:22
Араухо останется в «Барселоне»
09:17
Канселу назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть
24 Марта
19:28
Нико Уильямс: «У Ямаля большое будущее»
19:13
Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны»
16:43
Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»
16:31
Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»
14:59
«Барселона» всё ещё интересуется опорником «Реал Сосьедада»
14:45
Фелиш хочет остаться в «Барселоне», но «Атлетико» не отпустит игрока в очередную аренду
14:13
Канселу — о словах Гвардиолы: «Это ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде»
12:36
Английский клуб составит «Аль-Хилялю» конкуренцию в борьбе за Рафинью
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
11:28
Кунде избежал травмы, у защитника ушиб
09:35
Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Лоботке
01:23
«Барселона» может потерять Кунде из-за травмы
00:33
Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»
23 Марта
23:25
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
22:50
«Аль-Хиляль» предложил 100 млн евро за игрока «Барселоны»
22:31
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны»
21:52
Канселу назвал двух самых трудных оппонентов среди атакующих игроков
16:39
Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати
13:55
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом де Йонга
12:51
Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»
01:14
Алехандро Бальде: «Стараюсь прислушиваться к советам Канселу»
00:05
Президент «Барселоны»: «Мы не держим игроков, которые хотят уйти»
22 Марта
23:26
Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»
23:03
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
22:35
Защитник «Барселоны» Бальде признался, что не представляет себя в другом клубе
21 Марта
13:53
Деку: Хави — идеальный тренер для «Барселоны», он восстановил клуб
02:33
Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
02:20
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
01:29
Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
00:54
Ямаль возглавил рейтинг лучших вундеркиндов мирового футбола
00:18
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
19:30
Левандовски и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока Ла Лиги в марте
18:16
Канселу пропустил матч с «Атлетико» из-за обследования сердца
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
16:23
Ферран Торрес вернётся в строй после международной паузы
15:37
Деку: «Мы не хотим, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде»
14:58
Деку высказался о будущем Фелиша и Канселу
14:36
Рафинья не собирается в Саудовскую Аравию
14:34
Деку: «Мы не предпринимали никаких действий по поиску нового тренера»
11:27
«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги
03:55
В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться
19 Марта
23:37
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
22:18
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
14:46
Рафинья не хочет покидать «Барселону»
12:05
Кубарси: «Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью»
11:55
«Барселона» не теряет надежд оставить Хави
10:49
Фермин Лопес: «Мы всё ещё верим, что сможем выиграть Ла Лигу»
10:44
Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
10:31
Фермин Лопес: «Нам будет не хватать Хави»
18 Марта
15:10
Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы
14:16
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу 1
13:00
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге 3
12:40
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
11:58
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
17 Марта
22:55
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
20:55
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
12 Марта
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
03:34 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Хочу подарить «Реалу» и сборной Англии прекрасные воспоминания о выигранных трофеях»
03:02 · Испания. Ла Лига
Маркес – третий кандидат на замену Хави в «Барселоне» после двух известных тренеров слухи
02:35 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн считает, что Гюндогану не хватает свежести
01:38 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо устал ждать предложения от «Арсенала» слухи
01:12 · Испания. Ла Лига
Молодой игрок «Барселоны»: «Надеюсь, когда-нибудь смогу делать то же, что делал Пуйоль» 1
00:29 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Сане будет очень важен для сборной Германии на Евро-2024»
27 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
Робертсон выбрал между Зиданом, Хави и Иньестой
23:23 · Италия. Серия А
Лоботка ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Рафинья получил новые предложения от английских клубов
22:17 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн рассказал, в чём считает Крооса лучшим в Европе
22:06 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что Эндрик сможет сходу побороться за место в основе
21:52 · Испания. Ла Лига
Назван лучший тренер Ла Лиги в марте
21:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё возможное для продления контракта Араухо на улучшенных условиях
20:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает предложение Хави
20:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит объявление по Начо и Васкесу
Все новости
Рекомендуем