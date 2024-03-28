Маркес – третий кандидат на замену Хави в «Барселоне» после двух известных тренеров

Рулевой дубля «Барселоны» Рафаэль Маркес по-прежнему рассматривается в качестве возможного сменщика Хави Эрнандеса.

В «Барселоне» планируют сохранить Хави, однако тот настроен уйти – его решение может измениться лишь в случае триумфа в Ла Лиге или Лиге чемпионов. По обновлённым данным Mundo Deportivo, если каталонскому гранду так и не удастся переубедить нынешнего наставника, а главные кандидаты на замену – Ханс-Дитер Флик и Луис Энрике – ответят отказом, то фаворитом на пост станет Рафаэль Маркес, ныне возглавляющий вторую команду «сине-гранатовых».

Мексиканец занимает должность в «Барса Атлетик» с июля 2022 года. В бытность игроком он выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год.