Молодой игрок «Барселоны»: «Надеюсь, когда-нибудь смогу делать то же, что делал Пуйоль»

Защитник «Барселоны» Эктор Форт заявил, что следует примеру легенды клуба Карлеса Пуйоля.
17-летний футболист, выступающий преимущественно на флангах обороны, назвал бывшего капитана «сине-гранатовых» главным примером для подражания.
«То, как Пуйоль защищал цвета и эмблему нашего клуба, – это восхитительно и уникально. Надеюсь, когда-нибудь я смогу делать то же самое», – приводит Managing Barca слова юного игрока.
Эктор Форт отыграл семь матчей за первую команду «Барселоны», отметившись двумя результативными передачами. Дебют испанца состоялся в декабрьском матче Лиги чемпионов против «Антверпена».
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