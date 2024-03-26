«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» летом готова побить свой трансферный рекорд и выложить 100 миллионов евро за центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом утверждает испанский журналист Луис Рохо.

Источник также сообщает, что «Барселона» не намерена продавать Араухо, несмотря на щедрое предложение со стороны «Баварии» и наличие финансовых проблем. «Сине-гранатовые» видят в 25-летнем уругвайце ключевого игрока, который способен прослужить команде долгие годы.

Напомним, Араухо был связан с переходом в «Баварию» ещё в январе, но мюнхенцам сразу дали понять, что Рональд не покинет команду посреди сезона.