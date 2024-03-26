Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро

26 Марта 2024 • 15:39 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Мюнхенская «Бавария» летом готова побить свой трансферный рекорд и выложить 100 миллионов евро за центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом утверждает испанский журналист Луис Рохо.

Источник также сообщает, что «Барселона» не намерена продавать Араухо, несмотря на щедрое предложение со стороны «Баварии» и наличие финансовых проблем. «Сине-гранатовые» видят в 25-летнем уругвайце ключевого игрока, который способен прослужить команде долгие годы.

Напомним, Араухо был связан с переходом в «Баварию» ещё в январе, но мюнхенцам сразу дали понять, что Рональд не покинет команду посреди сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

Новости по матчу

Сегодня, 26 Марта
15:39
«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро
14:57
В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение по новому контракту 4
25 Марта
18:18
«Барселона» ищет способы удержать Канселу
16:42
Карвахаль оценил шансы Кубарси поехать на Евро-2024
13:06
Араухо близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»
11:59
Агент Роке поделился мнением о возможном уходе 19-летнего игрока из «Барселоны» 1
10:22
Араухо останется в «Барселоне»
09:17
Канселу назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть
24 Марта
19:28
Нико Уильямс: «У Ямаля большое будущее»
19:13
Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны»
16:43
Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»
16:31
Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»
14:59
«Барселона» всё ещё интересуется опорником «Реал Сосьедада»
14:45
Фелиш хочет остаться в «Барселоне», но «Атлетико» не отпустит игрока в очередную аренду
14:13
Канселу — о словах Гвардиолы: «Это ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде»
12:36
Английский клуб составит «Аль-Хилялю» конкуренцию в борьбе за Рафинью
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
11:28
Кунде избежал травмы, у защитника ушиб
09:35
Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Лоботке
01:23
«Барселона» может потерять Кунде из-за травмы
00:33
Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»
23 Марта
23:25
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
22:50
«Аль-Хиляль» предложил 100 млн евро за игрока «Барселоны»
22:31
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны»
21:52
Канселу назвал двух самых трудных оппонентов среди атакующих игроков
16:39
Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати
13:55
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом де Йонга
12:51
Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»
01:14
Алехандро Бальде: «Стараюсь прислушиваться к советам Канселу»
00:05
Президент «Барселоны»: «Мы не держим игроков, которые хотят уйти»
22 Марта
23:26
Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»
23:03
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
22:35
Защитник «Барселоны» Бальде признался, что не представляет себя в другом клубе
21 Марта
13:53
Деку: Хави — идеальный тренер для «Барселоны», он восстановил клуб
02:33
Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
02:20
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
01:29
Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
00:54
Ямаль возглавил рейтинг лучших вундеркиндов мирового футбола
00:18
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
19:30
Левандовски и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока Ла Лиги в марте
18:16
Канселу пропустил матч с «Атлетико» из-за обследования сердца
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
16:23
Ферран Торрес вернётся в строй после международной паузы
15:37
Деку: «Мы не хотим, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде»
14:58
Деку высказался о будущем Фелиша и Канселу
14:36
Рафинья не собирается в Саудовскую Аравию
14:34
Деку: «Мы не предпринимали никаких действий по поиску нового тренера»
11:27
«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги
03:55
В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться
19 Марта
23:37
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
22:18
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
14:46
Рафинья не хочет покидать «Барселону»
12:05
Кубарси: «Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью»
11:55
«Барселона» не теряет надежд оставить Хави
10:49
Фермин Лопес: «Мы всё ещё верим, что сможем выиграть Ла Лигу»
10:44
Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
10:31
Фермин Лопес: «Нам будет не хватать Хави»
18 Марта
15:10
Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы
14:16
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу 1
13:00
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге 3
12:40
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
11:58
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
17 Марта
22:55
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
20:55
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
12 Марта
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Кожевников: «Ротенберг еще приобретет опыт» Кожевников рассказал, чего не хватило СКА в игре с «Автомобилистом» Вячеслав Быков не удивлён победе «Автомобилиста» над СКА Канарейкин думает, что «Спартак» пройдет в полуфинал Кубка Гагарина «Прорыв»: Кожевников отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
16:40 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Мы должны продолжать бороться с расизмом»
15:39 · Испания. Ла Лига
«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро
15:13 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» продлил контракт с Парехо официально
15:11 · Испания. Ла Лига
Эрмосо всё ещё далёк от нового контракта с «Атлетико»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» просил Месси у «Барселоны» - воспоминания экс-директора клуба
14:57 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение по новому контракту 4
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» решила продать известного форварда 1
13:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» назвал «Баварии» максимальную сумму, какую заплатит за Дэвиса 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог перейти в «Барселону» в 2022 году - названа причина срыва сделки
13:21 · Испания. Ла Лига
Захарян назвал самую странную вещь в Испании
12:44 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Кроос – один из лучших полузащитников всех времён»
12:32 · Испания. Ла Лига
Чилаверт назвал звезду «Реала» слабаком
12:06 · Германия. Бундеслига
Мбаппе не помешает «Реалу» подписать Дэвиса
11:47 · Испания. Ла Лига
Орлов высказался о прогрессе Захаряна
11:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе
Все новости
Рекомендуем