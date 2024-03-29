Хави заявил, что не передумал уходить из «Барселоны»

Хави не передумал уходить из «Барселоны» по завершению сезона. Об этом молодой специалист заявил на пятничной пресс-конференции.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет убедить Хави остаться на следующий сезон.

«Я благодарен клубу, благодарен президенту, благодарен Деку. Но в моём решении ничего не меняется. Изменений нет», - сказал Хави журналистам.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к домашнему матчу чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Игра пройдёт в субботу, 30 марта.

Добавим, что сейчас «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Реала» команда Хави отстаёт на восемь очков.

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