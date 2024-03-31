Рафинья – второй среди игроков «Барселоны» с начала прошлого сезона по голам, открывающим счёт в матче

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас вывел свою команду вперёд в матче против «Лас-Пальмаса».

«Сине-гранатовые» играют в большинстве с 24-й минуты, но распечатать ворота гостей смогли только на 60-й, когда Рафинья отличился после передачи Жоау Фелиша. По данным Opta, Рафинья открыл счёт в поединке Ла Лиги уже в седьмой раз с начала прошлого сезона – второй показатель в команде после Роберта Левандовски (десять).

Напомним, что прошлый сезон стал дебютным в «Барселоне» и для Рафиньи, и для Левандовски. Бразилец пополнил ряды каталонского гранда летом 2022 года, перебравшись из «Лидса», поляк был приобретён у «Баварии» тогда же.