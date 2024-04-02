Бывший судья Лаос – об отменённом голе «Барселоны»: «Безумное решение»

Бывший испанский арбитр Матеу Лаос не понял, почему был отменён гол Рафиньи Диаса в недавнем матче «Барселоны» против «Лас-Пальмаса».

Вингер «сине-гранатовых» поразил ворота на 19-й минуте встречи 30-го тура Ла Лиги, прошедшей в субботу, однако рефери Матео Бускетс Феррер отметил гол из-за офсайда. По мнению известного экс-судьи Лаоса, это решение было ошибочным: «Это немыслимо. Решение не засчитать тот гол – просто безумие», – заявил Лаос, разбирая эпизод.

Спустя пять минут после отменённого гола «Лас-Пальмас» остался вдесятером, а во втором тайме Рафинья всё же добился своего, забив гол и принеся «Барселоне» победу с минимальным счётом.