Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего Жоау Фелиша в матче с мадридским «Атлетико». Португалец открыл счёт в матче на «Ванда Метрополитано» и помог своей команде выиграть 3:0.

«Фелиш был очень хорош в матче с «Атлетико». Он хорошо справлялся как с мячом, так и без него. Жоау был очень мотивирован и сделал разницу на поле», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.

Права на Фелиша до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико», в ворота которого Жоау забил уже второй гол в нынешнем сезоне. «Барселона» хочет продлить аренду португальца ещё на одну кампанию.