Агент Роке поделился мнением о возможном уходе 19-летнего игрока из «Барселоны»

Андре Кури, агент нападающего «Барселоны» Витора Роке, высказался о возможном переходе своего клиента в другой клуб на правах аренды.

По словам Кури, Роке счастлив в «Барселоне», а главный тренер «сине-гранатовых» Хави рассчитывает на него.

«Витор очень счастлив в «Барселоне», шансов на его уход в аренду нет. Он очень хорош физически и психологически, и он ждёт больше минут, чтобы доказать это на поле», — цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 19-летний Роке провёл за «Барселону» 11 матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 40 миллионов евро.