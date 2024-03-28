«Барселона» исключила из своего шорт-листа четырёх тренеров

Каталонская «Барселона» убрала из своего шорт-листа четырёх кандидатов на пост нового тренера. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовых» летом точно не возглавят Роберто де Дзерби, Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн и Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может попытаться убедить Хави остаться на посту наставника ещё на один сезон. При этом испанский специалист объявил о летнем уходе ещё в январе.

Кандидатами на пост тренера «Барселоны» остаются Рафа Маркес, Ханс-Дитер Флик и Луис Энрике, который ныне возглавляет «ПСЖ». Именно с французской командой «Барселона» вскоре сыграет четвертьфинале Лиги чемпионов.