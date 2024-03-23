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Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати

23 Марта 2024 • 16:39 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах клуба на нападающего Ансу Фати, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Брайтон».

«Ансу недавно вернулся после травмы. В конце сезона мы обсудим ситуацию с «Брайтоном» и посмотрим, что случится. Фати должен вернуться летом по соглашению, но всё ещё может измениться», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Фати успел провести 15 матчей, где отметился двумя забитыми голами. Ранее сообщалось, что если тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби летом возглавит «Барселону», Ансу вернётся на «Камп Ноу» с большой долей вероятности.

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