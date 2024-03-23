Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах клуба на нападающего Ансу Фати, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Брайтон».

«Ансу недавно вернулся после травмы. В конце сезона мы обсудим ситуацию с «Брайтоном» и посмотрим, что случится. Фати должен вернуться летом по соглашению, но всё ещё может измениться», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Фати успел провести 15 матчей, где отметился двумя забитыми голами. Ранее сообщалось, что если тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби летом возглавит «Барселону», Ансу вернётся на «Камп Ноу» с большой долей вероятности.