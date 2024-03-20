Деку: «Мы не хотим, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» высказался насчёт того, что два молодых игрока команды летом могут принять участие сразу на двух международных турнирах. Напомним, сборная Испании может задействовать футболистов как на чемпионате Европы, так и на Олимпийских играх в Париже.

«Мы не хотим, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде. Федерация футбола Испании знает нашу позицию, но нам также стоит обсудить ситуацию с самими игроками», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, Кубарси и Ямаль сейчас являются основными игроками «Барселоны». Оба игрока были вызваны в сборную Испании на ближайшие матчи.