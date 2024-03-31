Хави: «Надеюсь, завтра «Реал» потеряет очки, но мы в любом случае продолжим борьбу за титул»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге.

Обыграв «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура (1:0), «сине-гранатовые» сократили отрыв от лидирующего в турнирной таблице мадридского «Реала» до пяти очков. У «сливочных» остаётся один поединок в запасе (против «Атлетика» дома), который будет сыгран в воскресенье.

«Надеюсь, завтра «Реал» потеряет очки, но даже если нет, мы продолжим борьбу за чемпионский титул. Результаты соперников не зависят от нас. Сегодня мы сделали свою работу, и мы должны делать это постоянно», – заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой каталонского гранда.