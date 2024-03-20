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Рафинья не собирается в Саудовскую Аравию слухи

20 Марта 2024 • 14:36 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас не планирует переезжать на Ближний Восток в поисках лучшего заработка. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

По сведениям источника, 27-летний бразилец не намерен покидать «Барселону», несмотря на интерес к нему из АПЛ и Саудовской Аравии. Сообщается, что «Барселона» является клубом мечты для Рафиньи, по этой причине он хотел бы остаться в команде.

Источник отметил, что сейчас у футболиста даже нет агента, и в ближайшее время он не собирается его нанимать.

В текущей кампании Рафинья провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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