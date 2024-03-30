Полузащитник Пабло Торре, арендованный «Жироной» у «Барселоны», может быть продан предстоящим летом.

20-летний футболист не слишком востребован в «Жироне» – он всего четырежды вышел в стартовом составе в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Согласно сведениям Sport, сейчас всё указывает на то, что летом Торре придётся искать себе новый клуб. «Барселона» планирует продать или повторно отдать в аренду хавбека. Ситуация может измениться лишь в том случае, если новый тренер «сине-гранатовых» решит сделать ставку на игрока.

Контракт Пабло Торре с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 3 млн евро.