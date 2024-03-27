«Барселона» продолжает следить за Нико Уильямсом

Каталонская «Барселона» продолжает следить за нападающим «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, 21-летний игрок остаётся на радаре у «сине-гранатовых».

Источник напомнил, что в контракте у Уильямса прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. У «Барселоны» проблемы с финансами, поэтому сделку осуществить будет довольно трудно.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Уильямс записал на свой актив 3 гола и 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что к молодому таланту также присматриваются клубы из Английской премьер-лиги.