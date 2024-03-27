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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продолжает следить за Нико Уильямсом

27 Марта 2024 • 10:51 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Каталонская «Барселона» продолжает следить за нападающим «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, 21-летний игрок остаётся на радаре у «сине-гранатовых».

Источник напомнил, что в контракте у Уильямса прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. У «Барселоны» проблемы с финансами, поэтому сделку осуществить будет довольно трудно.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Уильямс записал на свой актив 3 гола и 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что к молодому таланту также присматриваются клубы из Английской премьер-лиги.

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