В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение по новому контракту

«Барселона» предложила защитнику Рональду Араухо продлить трудовое соглашение до 2029 года, однако уругвайский футболист не спешит отвечать каталонскому клубу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Барселоне» сильно удивлены таким поведением Араухо. Отмечается, что главный претендент на защитника «Бавария» уже сделала «сине-гранатовым» устное предложение в размере 100 миллионов евро, однако в испанском клубе не готовы расставаться со своим игроком.

В текущем сезоне Араухо провёл за «Барселону» 31 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Уругвая в 70 миллионов евро.