Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги

20 Марта 2024 • 11:27 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
30.03 17:30

Каталонская «Барселона» начала следить за нападающим из немецкой Бундеслиги. Как сообщает Daily Mirror, «сине-гранатовые» заинтересованы в форварде «РБ Лейпцига» Беньямине Шешко.

Ранее стало известно, что у словена в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Эта опция станет активна как раз ближайшим летом. Правда, пока неизвестно, сможет ли «Барселона» позволить себе купить нападающего с подобным ценником. Напомним, клуб до сих пор испытывает финансовые проблемы.

Сообщалось, что за Шешко также следит целый ряд команд из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

20-летний Шешко отметился 7 голами и 2 результативными передачами в этом розыгрыше Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

19 Марта
23:46
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна
13:11
Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться
17 Марта
15:16
«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпцига» 1
16 Марта
02:07
Постекоглу ответил на вопрос о будущем Вернера в «Тоттенхэме»
01:34
Гранд АПЛ может перехватить Вернера у «Тоттенхэма»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ МАЙНЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом» В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
11:27 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги
11:17 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Я доволен, что ситуация в «Баварии» немного успокоилась»
09:30 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о поиске замены Тухелю
03:41 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Мне хватило одной тренировки, чтобы понять, на что способен Мусиала»
03:12 · Англия. Премьер-лига
Мусиала – лучший игрок топ-5 лиг по средней оценке в последних матчах, Хаверц – четвёртый
02:12 · Англия. Премьер-лига
Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий
02:02 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Реал» не связывался с «Баварией» по Дэвису»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу»
00:14 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о Моуринью
19 Марта
23:55 · Германия. Бундеслига
Эберль ответил, подходит ли Хаби Алонсо «Баварии»
23:53 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «У меня были очень хорошие тренеры, но Хаби – нечто особенное»
23:46 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна слухи
23:27 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» может переехать в Саудовскую Аравию или Катар
22:11 · Германия. Бундеслига
Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»
21:43 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» – о Хаби Алонсо: «Нет причин сомневаться в том, что он останется»
Все новости
Рекомендуем