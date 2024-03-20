«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги

Каталонская «Барселона» начала следить за нападающим из немецкой Бундеслиги. Как сообщает Daily Mirror, «сине-гранатовые» заинтересованы в форварде «РБ Лейпцига» Беньямине Шешко.

Ранее стало известно, что у словена в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Эта опция станет активна как раз ближайшим летом. Правда, пока неизвестно, сможет ли «Барселона» позволить себе купить нападающего с подобным ценником. Напомним, клуб до сих пор испытывает финансовые проблемы.

Сообщалось, что за Шешко также следит целый ряд команд из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

20-летний Шешко отметился 7 голами и 2 результативными передачами в этом розыгрыше Бундеслиги.