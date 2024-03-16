Постекоглу ответил на вопрос о будущем Вернера в «Тоттенхэме»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о возможном выкупе нападающего Тимо Вернера у «РБ Лейпцига».

Аренда 28-летнего футболиста рассчитана до конца сезона. «Шпоры» могут выкупить немецкого форварда за 17 млн евро, но итоговое решение по данному вопросу пока не принято.

«Время для подобных решений ещё не настало. Думаю, обсуждать это было бы несправедливо по отношению к Тимо. Я всегда говорю арендованным игрокам, что буду относиться к ним так же, как и ко всем остальным, как если бы им предстояло провести здесь много лет.

Если он не останется, то мы получим то, что есть. Даже те, кто, как кажется многим, должен остаться надолго, иногда уходят. Мы довольны вкладом Тимо, он хорошо справляется», – приводит журналист Аласдейр Голд слова Постекоглу.