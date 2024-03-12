Кулушевски: «Матч против «Челси» был для «Тоттенхэма» особенным, несмотря на поражение»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски вспомнил о поединке против «Челси» (1:4), который «шпоры» доигрывали вдевятером.

Гости остались в большинстве уже на 33-й минуте ноябрьского матча, когда с поля был удалён Кристиан Ромеро. В начале второго тайма коллектив Анге Постекоглу лишился ещё и Дестини Удоги, однако «Челси» забил победный мяч лишь на 75-й минуте.

«Та игра с «Челси» была особенной. Возможно, странно так говорить о матче, который мы проиграли, но в тот день мы показали, в какой футбол хотим играть. Анге был спокоен в перерыве, несмотря на удаление. Он сказал: «Мы знаем, кто мы такие».

После второго удаления стало совсем сложно, но мы продолжили играть в своей манере. Люди считали нас сумасшедшими, поскольку защищаться с такой высокой линией, будучи вдевятером, – это наивно. Но мы настаивали на своём», – рассказал в интервью The Players' Tribune Кулушевски.