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«Тоттенхэм» объявил состав на дерби с «Фулхэмом»

16 Марта 2024 • 19:48 Комментировать
Фулхэм
0:0
Тоттенхэм
1 3.40 X 4.10 2 2.00
1-й тайм

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Наставник «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав на дерби таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Сон.

Матч между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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