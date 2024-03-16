«Тоттенхэм» объявил состав на дерби с «Фулхэмом»

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Наставник «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав на дерби таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Сон.

Матч между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.