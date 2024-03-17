Гол Лукича позволил «Фулхэму» повторить свой рекорд

29-й тур английского чемпионата оказался успешным для «Фулхэма» - команда обыграла с крупным счетом «Тоттенхэм». Подопечные Марку Силвы забили сопернику три мяча. Один из них записал на свой счет сербский полузащитник клуба Саша Лукич. Для него это был первый мяч в сезоне, и Лукич стал шестнадцатым игроком клуба, который забил в нынешнем сезоне. Это - повторение клубного рекорда «дачников» по количеству игроков, забивавших по ходу одного сезона. Ранее шестнадцать игроков забивали за клуб за один сезон в кампании 2013/2014.

Сейчас «Фулхэм» занимает двенадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.