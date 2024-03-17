Постекоглу дерзко ответил на вопрос о борьбе за топ-4 АПЛ

В субботу «Тоттенхэм» потерпел крупное поражение от «Фулхэма» в дерби – 0:3. После неудачного результата у наставника «шпор» Анге Постекоглу журналисты спросили о шансах его команды финишировать в топ-4. Специалист дал дерзкий ответ.

«Шансы на топ-4? Всё кончено. Теперь будем бороться за шестое место», - сказал Постекоглу.

Дальше наставник «Тоттенхэма» говорил уже без сарказма.

«Впереди ещё десять игр, много футбола. Если бы мы набрали в этом матче одно очко, ничего не было бы гарантировано. Мы могли бы проиграть на прошлой неделе, и тогда тоже ничего не было бы ясно. Так что я не переживаю», - сказал Анге.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в АПЛ, отставая от четвёртой «Астон Виллы» на два очка.