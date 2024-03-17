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​«Фулхэм» повторил свою самую крупную победу над «Тоттенхэмом»

17 Марта 2024 • 04:54 Комментировать
Фулхэм
3:0
Тоттенхэм

29-й тур английского чемпионата оказался успешным для «Фулхэма» - команда обыграла с крупным счетом «Тоттенхэм». Подопечные португальского специалиста Марку Силвы забили сопернику три безответных мяча.

Как оказалось, этот результат стал повторением самой крупной победы «Фулхэма» над «Тоттенхэмом» за всю историю их совместного противостояния в чемпионате Англии. Предыдущие два раза имели место сперва в феврале 1965 года (4:1), а затем в августе 2003 (3:0).

Сейчас «Фулхэм» занимает двенадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре клуб сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм

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