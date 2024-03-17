Палинья получил 12-ю жёлтую карточку в сезоне - это наивысшее «достижение» в АПЛ

29-й тур английского чемпионата оказался успешным для «Фулхэма» - команда обыграла с крупным счетом «Тоттенхэм». Однако по ходу матча случались у «дачников» и неприятные ситуации. Одной из них была желтая карточка на 56-й минуте игры - ее обеспечил себе Жоау Палинья, грубо сыгравший против Джеймса Мэддисона.

Как оказалось, для него это уже двенадцатая желтая карточка в сезоне, что является своеобразным рекордом АПЛ, так как ни у кого из других игроков нет такого количества предупреждений за текущий сезон.

Сейчас «Фулхэм» занимает двенадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.