Мунис – лучший в АПЛ по голам с начала февраля

Нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис отметился дублем в ворота «Тоттенхэма» в поединке 29-го тура Английской премьер-лиги.

22-летний футболист поразил ворота «шпор» на 42-й и 62-й минутах, а «дачники» победили со счётом 3:0. В активе Муниса семь забитых мячей в семи последних матчах чемпионата Англии. Как отмечает Opta, именно бразильский форвард лидирует в АПЛ по количеству голов с начала февраля.

Любопытно, что до прошлого месяца Родриго Мунис не забивал в Премьер-лиги ни разу. В общей сложности на его счету семь голов в 17 встречах нынешней кампании.

В прошлом сезоне Мунис выступал на правах аренды за «Мидлбро» из Чемпионшипа.