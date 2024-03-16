Постекоглу подтвердил намерение «Тоттенхэма» подписать центрального защитника

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признал, что клуб попробует усилить центр обороны в межсезонье.

Прошлым летом ряды «шпор» пополнил Микки ван де Вен, а в январе был куплен Раду Дрэгушин. Подписание двух центрбеков обошлось примерно в 65 млн евро, однако в предстоящее трансферное окно, вероятно, будет приобретён ещё один игрок данной позиции. Об этом заявил наставник Анге Постекоглу.

«Мы обратим внимание на это направление. Внутренние переговоры уже ведутся, мы постараемся усилить все зоны после завершения сезона», – приводит журналист Фабрицио Романо слова австралийского тренера.