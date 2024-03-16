Игрок «Тоттенхэма» – одна из главных целей саудовских клубов на лето

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может покинуть Европу в летнее трансферное окно.

Слухи о возможном отъезде бразильца в Саудовскую Аравию ходили ещё в январе, однако «шпоры» не пожелали расставаться с игроком по ходу сезона. Как сообщает Telegraph, представители саудовского чемпионата сохранили интерес к Ришарлисону – он обозначен в качестве одной из главных целей на лето. 26-летнему форварду могут предложить сверхвыгодные контрактные условия.

Ришарлисон стал автором 11 голов и трёх результативных передач в 25 поединках за «Тоттенхэм» в текущем сезоне. Трансферная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.